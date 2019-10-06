Неизвестный расстрелял 4 человек в американском баре

Выстрел гонконгского полицейского в студента засняли на видео Подробнее

Стрельба произошла рано утром 6 октября, когда преступник ворвался в бар Tequila KC. В результате погибли как минимум четыре человека, еще пять получили различные ранения. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь медики. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

После случившегося злоумышленника пока не поймали, сейчас его разыскивают сотрудники полиции

«У нас пока нет достаточных сведений, чтобы что-то предъявить подозреваемому или подозреваемым, мы даже не знаем, сколько их было», — сообщил пресс-секретарь полиции Томас Томасич.

Все обстоятельства и причины произошедшего еще выясняются. На месте инцидента работают детективы, которые изучают видео с камер. Правоохранители ждут ордера на обыск бара.