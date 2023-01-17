Мир 17 января 2023, 14:20 Неизвестный ранил восемь человек во время стрельбы во Флориде

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Неизвестный открыл огонь по людям в американском штате Флорида. В результате стрельбы различные ранения получили по меньшей мере восемь человек, сообщил телеканал CNN.

По данным RT, стрельба произошла на мероприятии в городе Форт-Пирс, расположенном на побережье Атлантического океана на востоке штата Флорида.

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Отмечается, что в этом городе проходило ежегодное мероприятие в честь Дня Мартина Лютера Кинга

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