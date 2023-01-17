17 января 2023, 14:20
Неизвестный ранил восемь человек во время стрельбы во Флориде
Неизвестный открыл огонь по людям в американском штате Флорида. В результате стрельбы различные ранения получили по меньшей мере восемь человек, сообщил телеканал CNN.
По данным RT, стрельба произошла на мероприятии в городе Форт-Пирс, расположенном на побережье Атлантического океана на востоке штата Флорида.
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Отмечается, что в этом городе проходило ежегодное мероприятие в честь Дня Мартина Лютера Кинга
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