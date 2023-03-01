Мир 01 марта 2023, 08:26 Неизвестный ранил учителя в одной из школ Японии TBS: неизвестный ранил учителя ножом в Японии flickr

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Неизвестный человек пришел на территорию школы в японской префектуре Сайтама и ранил учителя. Об этом сообщил телеканал TBS.

По данным канала, несколько сотрудников школы в городе Тода схватили неизвестного и передали полиции. Никто из учеников не пострадал.

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Агентство Kyodo уточнило, что пострадавшему примерно 60 лет. Когда его госпитализировали, он мог говорить. Других подробностей о состоянии учителя не приводится. Все подробности случившегося уточняются.

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Самым громким преступлением последнего года в Японии стало убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Отставной военный Тэцуя Ямагами напал на выступавшего в городе Нара политика в июле 2022 года. Абэ экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Ямагами арестовали. Медики в январе этого года заявили, что обвиняемый вменяем. В связи с этим его перевели в тюрьму из лечебницы.