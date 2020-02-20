Неизвестный ранил пожилого мужчину в мечети Лондона

Прибывшие на место медики забрали раненого пенсионера в больницу. Они оценили его состояние как стабильное. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство.

На появившемся в Сети видео, можно увидеть, как сотрудник полиции прижимает к полу в мечети молодого человека в красной кофте.

О причинах нападения пока неизвестно.