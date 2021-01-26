Неизвестный ранил ножом несколько человек во Франкфурте-на-Майне

Во Франкфурте-на-Майне неизвестный ранил ножом несколько человек. Его уже задержала полиция, угрозы окружающим нет.

«Поступили сообщения о человеке, который ранил нескольких прохожих. Обстоятельства выясняются», — сообщили сотрудники местной полиции в Twitter.

По их данным, пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Точное число раненных не указано.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, задержанный был под воздействием наркотических веществ. Само нападение произошло рядом с центральным вокзалом — квартал известен неблагоприятной криминальной обстановкой.

Накануне в Стамбуле неизвестный ранил ножом российских граждан. Пострадали две женщины и мужчина. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По предварительной версии, у нападавшего с россиянами возник бытовой конфликт. Но точная причина агрессивного поведения пока выясняется. По данным СМИ, он попытался ограбить россиян: потребовал у них деньги, а потом напал.

Как сообщили в дипмиссии, турецкого гражданина задержали. Есть вероятность, что мужчина психически нездоров, а также неоднократно был судим.