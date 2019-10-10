Неизвестный ранил ножом министра по вопросам безопасности в Индонезии
В Индонезии неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, нападение произошло на острове Ява в провинции Бантен, куда чиновник прибыл с рабочим визитом. Злоумышленнику удалось нанести министру два ножевых ранения. Состояние Виранто медики оценивают как стабильное. Правоохранители задержали нападавшего.