Неизвестный ранил ножом министра по вопросам безопасности в Индонезии

По данным информагентства, нападение произошло на острове Ява в провинции Бантен, куда чиновник прибыл с рабочим визитом. Злоумышленнику удалось нанести министру два ножевых ранения. Состояние Виранто медики оценивают как стабильное. Правоохранители задержали нападавшего.