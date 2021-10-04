Неизвестный ранее вирус выявили в Японии

В Японии зафиксировали случаи заражения людей новым, неизвестным прежде вирусом, вызывающим острую лихорадку. Ученые назвали его Йезо. Об этом сообщили в научном журнале Nature Communications.

Йезо передается через укусы клещей. Вирус назвали по подобию древнего исторического наименования острова Хоккайдо. Именно там в 2019 году в больницу доставили 41-летнего мужчину с лихорадкой и болью в ноге после укуса, предположительно, клеща. Мужчина заболел после прогулки в лесу. У него выявили неизвестную инфекцию. Через год к врачам с такими же симптомами обратился еще один пациент.

Ученые из Университета Хоккайдо вместе с коллегами провели генетический анализ вируса, выделенного из образцов крови двух инфицированных. Исследователи обнаружили, что новый патоген относится к роду Orthonairovirus, из которого также произошел вирус конго-крымской геморрагической лихорадки. При этом Йезо имеет сходство с вирусами Тамди и Сулина, обнаруженными в Узбекистане и Румынии.

Неизвестную инфекцию, вызывающую лихорадку и падение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови, с 2014-го по 2020 год выявили у семи человек. Летальных исходов среди них не было.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее оценил вероятность появления новых вирусов.