Неизвестный проехал по шоссе в Чехии на гоночном болиде. Видео

Гоночный болид выехал на шоссе в Чехии в районе города Пршибрам. Видео, предоставленное очевидцем, распространилось в соцсетях.

Законы Чехии запрещают проезд гоночных автомобилей по дорогам общего пользования. Полицейские пока не установили личность водителя, сообщила пресс-секретарь полиции Средней Чехии Власта Суханкова. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным РИА «Новости», попавший в кадр автомобиль — болид команды «Феррари», который ранее мог участвовать в серии GP2. Она существовала с 2005 по 2016 год и выпустила будущих чемпионов мира в классе машин «Формула-1» Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

Эту же машину обнаружили на том же самом шоссе три года назад. Тогда правоохранители также не смогли установить личность гонщика, поскольку на нем был шлем, напомнило 420on.cz.

По данным издания, впервые информация о гоночном автомобиле на чешской трассе поступила еще в 2018 году. У него не было номерных знаков и поворотников. Полиция попросила жителей помочь в поиске водителя. В итоге подозреваемого нашли, но он все отрицал — и смог избежать штрафа и дисквалификации. Идентифицировать личность нарушителя по видеозаписи не удалось опять же из-за шлема.