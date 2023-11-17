Мир 17 ноября 2023, 09:19 Неизвестный попытался совершить теракт в посольстве иностранного государства в Баку Trend: в Баку предотвратили теракт в зарубежном посольстве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина с оружием в руках попытался проникнуть в здание иностранного посольства в Баку. Об этом сообщило азербайджанское агентство Trend.

В издании не уточнили, какой стране принадлежало диппредставительство.

Реклама

Сотрудники госбезопасности предотвратили теракт, обезоружили и задержали злоумышленника. Сабаильский районный суд Баку постановил арестовать подозреваемого на четыре месяца.

Ранее из-за угрозы теракта французские правоохранители закрыли станцию метро «Библиотека Франсуа Миттерана» в Париже. Пассажиры пожаловались на женщину, которая выкрикивала экстремистские лозунги и угрожала взрывным устройством.

В ноябре в Казахстане комитет национальной безопасности задержал группу экстремистов. Радикалы распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых членов ячейки. Некоторых из задержанных уже судили за бандитизм, разбои и другие преступления.