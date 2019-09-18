  • Неизвестный отправил зама Кличко в реанимацию

    18 сентября 2019, 11:39

    Александра Ломейко

    Неизвестный напал на заместителя мэра Киева Владимира Слончака. Замглавы города находится в реанимации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
    Неизвестный отправил зама Кличко в реанимацию

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    О нападении на улице Митрополита Липкивского полиции стало известно от медиков, сообщило издание «Украинская правда». На место отправили следственно-оперативную группу. Случившееся подтвердил и сам Слончак.

    «Я в реанимации, извините, трудно говорить», — сказал он. Подробности происшествия заммэра украинской столицы раскрывать не стал из-за плохого самочувствия. Голос его был слабым, указано в материале.

    Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения.

    Владимир Слончак является заместителем Виталия Кличко. Он также возглавляет Киевскую городскую государственную администрацию по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Руководит Наблюдательным советом строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».