Неизвестный открыл стрельбу в Цетине. Погибли не менее 11 человек

Мужчина открыл стрельбу в Цетине, в результате чего погибли не менее 11 человек. Об этом сообщило местное издание Vijesti.

Этот город является исторической столицей Черногории. Кроме погибших есть и раненые. Их шестеро.

«Мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, затем был убит сам. Он стрелял по нескольким людям близ своего дома», — сообщили журналисты Vijesti.

По их словам, мужчина открыл огонь примерно в 16:00 по местному времени (по московскому — в 17:00). Стрельба произошла в центре Цетины. По данным журналистов, предварительной и неофициальной версии произошедшего, все начиналось как семейная ссора.

Кроме того, часть журналистов других местных изданий заявили что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов и представителей полиции пока нет.

Ранее правительство Черногории объявило персоной нон грата российского посла Владислава Масленникова. Ему вручили ноту. Дипломата обязали покинуть территорию республики в течение семи дней.