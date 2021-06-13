Неизвестный открыл стрельбу в США. Есть погибшие

В результате стрельбы в Кливленде (Огайо, США) три человека погибли. Еще четверо получили ранения.

Неизвестный открыл огонь в субботу 12 июня, сообщил местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицейское управление города.

На месте скончался 40-летний мужчина, еще двое человек умерли в больницах. Двое пострадавших получили пулевые ранения в голову, еще две были госпитализированы с травмами ног.

Причины инцидента полиция не разглашает, пока идет расследование. Как отмечается, личность подозреваемого не установлена.

В США в субботу, 12 июня, произошло несколько случаев стрельбы. Неизвестный открыл огонь в Остине, штат Техас. Экстренные службы уточнили, что пострадали 12 человек. В этот же день стрельба произошла в городе Саванна, штат Джорджия. Один человек погиб, восемь ранены.