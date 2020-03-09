Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Париже. Есть пострадавший

Неизвестный учинил стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье. В результате нападения был ранен один человек.

Источники в полиции сообщили телеканалу BFMTV, что вооруженный мужчина вошел во внутренний двор мечети в районе 20:00 (22:00 по московскому времени). Неизвестный выстрелил в другого человека. Как уточняется, пострадавший получил серьезное ранение.

После происшествия стрелявший покинул мечеть и уехал от здания на скутере. Его местонахождение пока неизвестно. Стрельба произошла в 19-м округе Парижа. По имеющимся данным, в момент атаки нападавший был в шлеме.

В Кабуле 6 марта неизвестные открыли огонь на памятном мероприятии в честь лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. Среди приглашенных был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.