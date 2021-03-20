Неизвестный открыл стрельбу по толпе в ночном клубе Техаса

Конфликт между двумя группами посетителей ночного клуба в Далласе перешел в стрельбу. Один из участников скандала достал пистолет и начал стрелять в толпу. Об этом говорится в сообщении департамента местной полиции.

Прибывшие на место по вызову правоохранители задержать подозреваемого в стрельбе не успели. Он сбежал после устроенной им бойни. С огнестрельными ранениями в больницу доставили восемь человек.

Одна пострадавшая, девушка 21 года, скончалась от полученных травм. Полиция объявила подозреваемого в розыск.



Ведомство пообещало предоставить пять тысяч долларов за информацию о местонахождении стрелка, которая поможет его задержать. Информаторам пообещали, что их личность останется анонимной.