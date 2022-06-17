Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам одной из церквей в Алабаме
WBRC: один человек погиб в двое ранены при стрельбе в церкви в штате Алабама США
Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в одной из церквей штата Алабама в США. Об этом сообщил американский местный телеканал WBRC со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции, перестрелка произошла в епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставиа-Хиллс. В церкви в 17:00 должно было начаться собрание прихожан для обеда вскладчину, сообщает телеканал. Раненых доставили в больницу.
Звонок в полицию поступил в 18:15, на место прибыли экстренные службы города. Подозреваемого задержали, мотивы его поступка пока неизвестны.