Неизвестный открыл стрельбу по людям в баре Марселя

По данным издания, стрельба произошла в баре под названием Terminus примерно в 20:30 по местному времени (22:30 по Москве). Состояние одного из шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, пишет AFP со ссылкой на полицию. Он сделал несколько выстрелов и скрылся. Как отмечает агентство, полиция пока не смогла задержать стрелявшего.

По данным правоохранителей, нападавший использовал помповое ружье. На это указывают семь гильз 12-го калибра, найденные на месте происшествия.