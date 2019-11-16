Неизвестный открыл стрельбу на стадионе в США
Выстрелы прогремели во время школьного футбольного матча в Плезантвилле (штат Нью-Джерси). Ранения получили два человека. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на начальника местной полиции Шона Риггина.
Жертвами стрельбы на Хэллоуин-вечеринке в Калифорнии стали 3 человекаПодробнее
Огонь открыл неизвестный на одной из трибун для зрителей во время третьей четверти спортивного поединка.
«У нас есть два человека, которые получили серьезные ранения. Они живы, и мы делаем все возможное, чтобы они и члены их семей получили необходимую медицинскую помощь», — сказал Риггин.
Полицейский добавил, что на данный момент стражи порядка Плезантвилля собирают всю необходимую информацию, чтобы понять, как все произошло и кто причастен к случившемуся. В интересах следствия, более подробную информацию об инциденте Риггин разглашать не стал.
Как сообщил CBS, ранения получили один взрослый и подросток.