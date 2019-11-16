  • Неизвестный открыл стрельбу на стадионе в США

    16 ноября 2019, 09:25

    Андрей Иванов

    Выстрелы прогремели во время школьного футбольного матча в Плезантвилле (штат Нью-Джерси). Ранения получили два человека. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на начальника местной полиции Шона Риггина.

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    Огонь открыл неизвестный на одной из трибун для зрителей во время третьей четверти спортивного поединка.

    «У нас есть два человека, которые получили серьезные ранения. Они живы, и мы делаем все возможное, чтобы они и члены их семей получили необходимую медицинскую помощь», — сказал Риггин.

    Полицейский добавил, что на данный момент стражи порядка Плезантвилля собирают всю необходимую информацию, чтобы понять, как все произошло и кто причастен к случившемуся. В интересах следствия, более подробную информацию об инциденте Риггин разглашать не стал.

    Как сообщил CBS, ранения получили один взрослый и подросток.