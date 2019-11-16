Неизвестный открыл стрельбу на стадионе в США

Жертвами стрельбы на Хэллоуин-вечеринке в Калифорнии стали 3 человека Подробнее

Огонь открыл неизвестный на одной из трибун для зрителей во время третьей четверти спортивного поединка.

«У нас есть два человека, которые получили серьезные ранения. Они живы, и мы делаем все возможное, чтобы они и члены их семей получили необходимую медицинскую помощь», — сказал Риггин.

Полицейский добавил, что на данный момент стражи порядка Плезантвилля собирают всю необходимую информацию, чтобы понять, как все произошло и кто причастен к случившемуся. В интересах следствия, более подробную информацию об инциденте Риггин разглашать не стал.

Как сообщил CBS, ранения получили один взрослый и подросток.