Неизвестный открыл стрельбу в офисе торговой фирмы в Торонто

В полиции рассказали, что нападение на офис произошло в 10:30 по местному времени (16:30 мск). Неизвестный начал стрелять сразу, как вошел внутрь. Больше всех пострадала женщина. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу.

Второй раненый — мужчина, смог самостоятельно добраться до ближайшей клиники, откуда его увезли в травматологический центр Торонто.

Начальник городской полиции Марк Сандерс заявил, что основной версией нападения было ограбление. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка и опрашивают свидетелей.