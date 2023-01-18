Мир 18 января 2023, 08:16 Неизвестный открыл огонь в Вашингтоне NBS: в результате стрельбы в Вашингтоне один человек погиб, двое получили ранения flickr

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Стрельба произошла в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по людям, в результате этого один человек погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил телеканал NBC.

Жертвой стрелка оказалась женщина, которая стала «непреднамеренной целью для преступника. Она умерла от полученных ранений.

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По данным канала, одним из пострадавших оказался 15-летний школьник. Он открыл ответный огонь по нападавшему. Известно, что угрозы для жизни раненых нет.

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Полиция ищет преступника, стрелявший в ответ подросток получит наказание за ношение пистолета без лицензии. Также он ответит за другие связанные с оружием правонарушения.