Неизвестный открыл огонь в мэрии коммуны во Франции

В мэрии французской коммуны Дре в департаменте Эр и Луара произошла стрельба. Одиночка с охотничьим ружьем пробрался в мэрию. Стрелок погиб. Один человек ранен, жизнь пострадавшего вне опасности. На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщила «Газета.Ру» со ссылкой на сайт Progrès, стрелок успел ранить только одного человека. Это чиновник мэрии, он тяжело ранен. Впрочем, его жизнь вне опасности.

После того, как стрелок ранил чиновника, он покончил с собой. Чиновник госпитализирован, его здоровьем занялись врачи.

На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, по какой причине стрелок решил устроить пальбу в мэрии. Как предварительно предполагают следователи, это могла быть какая-то личная причина. Со следствием солидарен прокурор Реми Коутин. Он подтвердил, что это какое-то «личное дело».