Неизвестный открыл огонь по толпе в Атланте. Есть жертвы

Прибывшие по вызову на место полицейские обнаружили на месте пять раненых людей. Они тут же вызвали на место медиков, которые забрали пострадавших в районную больницу. Еще двух раненых до приезда полиции увезли свидетели стрельбы. Врачи их спасти не смогли.

Следователи опубликовали фото предполагаемого автомобиля, откуда могла идти стрельба. Это темный пикап. Все произошло на углу улицы Харди. Это спальный район с однотипными домами.

В это же время в центре Атланты проходили демонстрации против чрезмерного произвола полиции и за соблюдение прав афроамериканцев.

Новая волна протестов накрыла Атланту после смерти Рейшарда Брукса. По данным властей, полицейские пытались задержать мужчину около ресторана быстрого питания. Он сидел за рулем и был нетрезв. Когда афроамериканец начал сопротивляться, один из полицейских попытался применить электрошокер. Однако Брукс отобрал оружие и побежал.

Когда полицейские бросились в погоню мужчина пытался ударить одного из них электрошокером. В итоге один из правоохранителей схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в хулигана. На место прибыли врачи, которые забрали раненого Брукса в больницу, но спасти его не могли.

Полицейского стрелявшего в Брукса уволили, второго — отстранили от оперативной работы.