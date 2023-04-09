Мир 09 апреля 2023, 03:30 Неизвестный открыл огонь по магазину в Киеве из автомата Калашникова «Политика страны»: в Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова РИА «Новости»

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В Киеве неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова по магазину, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны». В Сеть также попали кадры с камер видеонаблюдений.

На видео стрелок в штатском с автоматом на перевес стоит возле магазина и разговаривает с другим мужчиной. Вместе с этим он выкрикивает ругательства в сторону магазина и делает несколько выстрелов, после чего уходит. Он также несколько раз прокричал вопрос: «Ты кто такой?»

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Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о похожем происшествии в Санкт-Петербурге. Пенсионер вышел на улицу с оружием и открыл стрельбу по прохожим, собакам и припаркованным автомобилям. Полиция задержала мужчину и изъяла у него пистолет для страйкбола Stalker SA230.