Неизвестный открыл огонь на военной базе в США. Есть пострадавшие

В Калифорнии на базе морской пехоты неизвестный открыл огонь. Один человек пострадал.

Об этом сообщило командование Корпуса морской пехоты в Twitter. Инцидент произошел на базе Twentynine Palms (29 пальм). Она является самой большой базой морской пехоты в США. В ней служат около 10 тысяч человек.

«Один человек получил огнестрельное ранение примерно в 8:30 (18:30 мск). В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, затем он будет доставлен в медицинское учреждение. На данный момент о других пострадавших не сообщается. Инцидент расследуется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявленный на базе приказ «оставаться в укрытии», отменен.

На днях в другой американской военной базе произошла кровавая драма. 20-летняя военнослужащая была убита своим сослуживцем. Чтобы скрыть следы преступления он расчленил ее тело. В этом ему помогла его невеста.