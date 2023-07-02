Мир 02 июля 2023, 01:17 Неизвестный открыл огонь из автомата на улице в Хорватии — СМИ Index: неизвестный начал стрельбу на улице в центральной Хорватии, погиб один человек Freepik

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Неизвестный мужчина начал стрельбу из автомата на улице города Сисак в центральной части Хорватии, в результате случившегося один человек погиб и несколько получили ранения. Об этом сообщил новостной портал Index со ссылкой на правоохранительные службы.

В сообщении сказано, что после выстрелов неизвестный скрылся с места преступления. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия в эпицентре событий.

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Из-за стрельбы на трех объектах начался пожар, огонь локализуют спасатели. Неподалеку от места происшествия расположено нефтеперерабатывающее предприятие. В последнее время оно ведет работу на полной мощности.

Ранее стало известно о перестрелке в аэропорту Кишинева. Один из пограничников получил смертельную травму. Другой охранник аэрогавани предпринял попытку обезоружить стрелка, но был ранен. Как сообщили местные СМИ, огонь открыл гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в Молдавию.