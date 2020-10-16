Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа

Полиция застрелила злоумышленника. Дело ведет антитеррористическая прокуратура.

По данным BFMTV, все произошло примерно в 17:00 по местному времени (18:00 по мск) около школы в департаменте Валь-д’Уаз. Мужчина угрожал стражам порядка ножом, после этого они открыли огонь.

Заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества».

На место ЧП отправился премьер-министр страны Жан Кастексо. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен переговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроом и премьер-министром. Дарманен принял решение вернуться из заграничной поездки. Он находился с визитом в Марокко.

Полиция Валь-д’Уаз в своем Twitter попросила местных жителей избегать района, где произошло преступление.