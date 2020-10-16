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    16 октября 2020, 19:52

    Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    В Эраньи недалеко от Парижа неизвестный обезглавил человека. Перед этим преступник выкрикивал исламистские лозунги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    Полиция застрелила злоумышленника. Дело ведет антитеррористическая прокуратура.

    По данным BFMTV, все произошло примерно в 17:00 по местному времени (18:00 по мск) около школы в департаменте Валь-д’Уаз. Мужчина угрожал стражам порядка ножом, после этого они открыли огонь.

    Заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества».

    На место ЧП отправился премьер-министр страны Жан Кастексо. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен переговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроом и премьер-министром. Дарманен принял решение вернуться из заграничной поездки. Он находился с визитом в Марокко.

    Полиция Валь-д’Уаз в своем Twitter попросила местных жителей избегать района, где произошло преступление.