Неизвестный напал с ножом на прохожих в Гааге

В городе Гаага неизвестный мужчина напал на прохожих на главной торговой улице города Гроте Марктстраат. По предварительным данным пострадали несколько человек. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.

«В результате нападения с ножом имеется несколько раненых. На месте работают службы экстренного реагирования», — говорится в сообщении.

Газета «Het Parool» со ссылкой на очевидцев уточнила, что по меньшей мере три человека получили ранения.

Преступник все еще разыскивается полицией. Известно, что это мужчина в возрасте от 45 до 50 лет, одетый в черный шарф и серый спортивный костюм. По предварительным данным, он выходец из Северной Африки.

Организатор выбрал для нападения улицу с большим количеством магазинов. Сегодня «черная пятница» и поэтому народу на этой улице было достаточно много. В социальных сетях появилось видео с места событий.

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На опубликованных кадрах видно, как прохожие разбегаются.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии в Гааге Ирину Гридину, посольство выясняет, нет ли среди пострадавших россиян.

За прошедшие сутки это второе нападение с ножом в Европе. Ранее днем в Лондоне неизвестный атаковал прохожих. В результате погибли два человека. Устроившего нападение застрелили полицейские.