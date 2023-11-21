21 ноября 2023, 00:27
Неизвестный напал на нидерландского политика, выступающего против поставок оружия ВСУ
Nu.nl: в Нидерландах снова напали на политика, выступающего против помощи ВСУ
На лидера правой нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, который последовательно выступает против поставок оружия Украине, снова напали. Об этом сообщил портал Nu.nl.
Нападение произошло в кафе The Cabin в городе Гронинген, где Боде проводил предвыборную встречу. Неизвестный ударил политика по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Полиция задержала нападавшего, а Боде направился в больницу.
Реклама
Это уже второе нападение на Боде за последний месяц. В конце октября неизвестный мужчина ударил политика по голове складным зонтиком у здания Гентского университета. Нападавший при этом выкрикивал фразы на украинском языке.
Тьерри Боде неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ. В сентябре он заявил, что конфликт на Украине противоречит интересам США, Европы и самих украинцев. А России эта ситуация, напротив, «играет на руку», помогая формировать альтернативный мировой союз.
Бельгия
Украина
Нидерланды
Реклама
Реклама