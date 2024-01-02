Мир 02 января 2024, 05:34 Неизвестный напал на лидера корейской оппозиции в Пусане Лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мена ударили ножом в шею в Пусане РИА «Новости»

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Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время поездки в Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Неизвестный ранил политика в шею, когда тот общался с журналистами во время пресс-конференции. Ли Чжэ Мен упал, его госпитализировали спустя 20 минут после нападения.

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Нападавшего сразу арестовали.

Ранее депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны.