Мир 01 августа 2023, 18:38 Неизвестный напал на консульство Швеции в Турции Mynet: неизвестный напал на посольство Швеции в Измире, пострадал работник дипмиссии Википедия

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Нападение произошло на посольство Швеции в Измире, серьезно пострадал сотрудник дипломатической миссии. Об этом сообщило турецкое издание Mynet.

По предварительной информации, нападение произошло из-за сложностей с получением визы. Мужчина был вооружен неустановленным оружием и имел сирийский паспорт. Пострадавшей оказалась работавшая в консульстве гражданка Турции.

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Пресс-служба офиса губернатора Измира в связи с нападением заявила газете NTV, что вооруженный мужчина был психически болен.

«Виновника происшествия задержали вместе с орудием преступления, начато судебное расследование», — указали в сообщении.

По данным издания Sozcu, нападавшей на самом деле является женщина.

Отношения между Швецией, ожидающей одобрение заявки на вступление в НАТО, и Турцией в последние месяцы обострились из-за акции сожжения Корана в Стокгольме.