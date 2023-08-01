01 августа 2023, 18:38
Неизвестный напал на консульство Швеции в Турции
Mynet: неизвестный напал на посольство Швеции в Измире, пострадал работник дипмиссии
Нападение произошло на посольство Швеции в Измире, серьезно пострадал сотрудник дипломатической миссии. Об этом сообщило турецкое издание Mynet.
По предварительной информации, нападение произошло из-за сложностей с получением визы. Мужчина был вооружен неустановленным оружием и имел сирийский паспорт. Пострадавшей оказалась работавшая в консульстве гражданка Турции.
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Пресс-служба офиса губернатора Измира в связи с нападением заявила газете NTV, что вооруженный мужчина был психически болен.
«Виновника происшествия задержали вместе с орудием преступления, начато судебное расследование», — указали в сообщении.
По данным издания Sozcu, нападавшей на самом деле является женщина.
Отношения между Швецией, ожидающей одобрение заявки на вступление в НАТО, и Турцией в последние месяцы обострились из-за акции сожжения Корана в Стокгольме.
Турция
Швеция
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