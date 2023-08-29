Мир 29 августа 2023, 02:22 Неизвестный напал на кампус университета в США Сотрудник университета в Северной Каролине погиб при нападении на кампус вуза РИА «Новости»

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Вооруженный мужчина напал на кампус университета в Чапел-Хилле (Северная Каролина, США). В результате нападения погиб сотрудник учебного заведения. Правоохранители задержали стрелявшего, заявил на пресс-конференции шеф местного отделения полиции Брайан Джеймс. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы с сожалением сообщаем, что один из преподавателей погиб в результате стрельбы», — сказал Джеймс.

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Пока правоохранители не раскрывают личности погибшего и преступника. Также не названы мотивы задержанного.

По словам представителя правоохранительных органов, предполагается, что расследование займет несколько недель. На фоне случившегося в университете отменили все занятия.

На прошлой неделе стрельба произошла в магазине Dollar General в американском городе Джексонвилле штата Флорида. Ее жертвами стали три человека. Как сообщили в полиции, все убитые были афроамериканцами, а нападавший — белый мужчина лет 20. Перед нападением он оставил послания с расистским содержанием.