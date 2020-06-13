Неизвестный начал стрелять по людям в Техасе. Пострадали 8 человек

Неизвестный открыл огонь на парковке у бара в штате Техас. От его рук пострадали как минимум восемь человек. Теперь стрелка разыскивают сотрудники полиции.

Мужчина в ночь на 13 июня пришел в бар вместе с компанией, но их не впустили из-за нетрезвого внешнего вида, пишет агентство Associated Press со ссылкой на полицию. После этого мужчина подошел к своему автомобилю, достал из багажника винтовку и начал стрелять по людям. Затем он скрылся с места происшествия.

Ранения получили как минимум восемь человек: пять женщин и трое мужчин. Все пострадавшие самостоятельно доехали до больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Сам бар находится в техасском городе Сан-Антонио. Там сейчас работают сотрудники полиции, которые начали поиск преступника и расследование дела. Пока им не удалось установить личность мужчины.