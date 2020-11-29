Неизвестный набросился на журналистку во время прямого эфира в Киеве

Журналистка телеканала NewsOne Виолетта Товкес подверглась нападению во время прямого эфира в Киеве. Неизвестный набросился на девушку, когда она рассказывала о церемонии в память жертв голодомора.

На записи прямого эфира видно, что мужчина в маске силой вырвал микрофон из рук журналистки, а затем начал ей что-то говорить. После этого неизвестный выбил из руки траурную свечу и быстро ушел.

«Мы призываем правоохранительные органы найти и наказать напавшего на группу», — заявили в NewsOne.

По словам руководства телеканала, будут приняты все необходимые меры, чтобы виновника нападения нашли и привлекли к ответственности.

Во время прямого эфира в Киеве Товкес рассказывала о церемонии, которую устроили в память о жертвах голодомора на Украине. Накануне президент страны Владимир Зеленский пообещал, что недостроенный Национальный музей голодомора-геноцида будет завершен. Украинский лидер вместе с супругой приехал утром 28 ноября к мемориалу на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память жертв.