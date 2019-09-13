Неизвестный изрезал ножом картину Бюрена в Париже

Посетитель Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже напал на картину Даниеля Бюрена с ножом. Его задержали.

Как сообщил Le Parisien, нападавший несколько раз ударил ножом по картине, после чего его задержали. Это произошло 12 сентября, в середине дня.

По данным СМИ, преступника собираются отправить на психиатрическую экспертизу.

В музее нападение пока не прокомментировали. Также неизвестна сумма ущерба, который был нанесен картине.

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Даниель Бюрен — французский художник-концептуалист. Его картины высоко оцениваются мировыми коллекционерами, поэтому материальный ущерб, который был нанесен в результате этого нападения, может быть довольно большим. В последний картину Бюрена продавали в 2016 году. Полотно площадью четыре квадратных метра, проданное на выставке современного искусства в Париже, стоило 1,2 миллиона евро.

В Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду хранятся более 100 тысяч произведений искусства.