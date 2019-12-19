Неизвестный феномен обнаружили на Солнце

Ученые Обсерватории солнечной динамики NАSА нашли на Солнце неизвестный ранее тип магнитных явлений. Речь идет о вынужденном перезамыкании линий магнитного поля, которое вызвано выбросом вещества в виде протуберанца.

Об этом сообщил Science Alert. Издание отметило, что феномен обычно носил спонтанный характер.

Исследователи наблюдали за солнечной короной на различных длинах волн ультрафиолетовой части спектра. Они смогли выяснить температуру плазмы в двух различных состояниях — до и после ее падения обратно на Солнце. Результаты указывают, что сперва вещество было относительно прохладным — до тех пор, пока не оказалось в зоне солнечной короны. Через час эта же плазма попала в область магнитного поля. Измерив ее температуру, ученые обнаружили, что она значительно возросла.

Эти наблюдения указывают на то, что вынужденное магнитное перезамыкание обладает способностью нагревать вещество.

Ученые предположили, что именно это явление играет основную роль в выработке избыточного тепла в зоне солнечной короны — известно, что температура там в 300 раз выше, чем на самой звезде. Они считают, что вынужденное магнитное перезамыкание способно гораздо быстрее нагревать локальные области солнечной короны, чем то же явление, носящее спонтанный характер. Они так же предположили, что эти два механизма пересоединения магнитных линий могут быть не единственными.