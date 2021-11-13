Неизвестный бросил, предположительно, гранату в азербайджанских военных на блокпосту на дороге Степанакерт — Лачин. Эта дорога — часть Лачинского коридора, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Об этом сообщило агентство Trend.

По данным агентства, российские военные задержали этого человека после ЧП в районе села Дашалты.

После случившегося дорогу перекрыли. Позже агентство «Арцахпресс» со ссылкой на МВД непризнанной НКР сообщило, что машины пустили.

«Межгосударственная дорога Степанакерт — Шуши — Бердзор (Лачин) открыта в обоих направлениях. Свободное и безопасное транспортное движение обеспечит российский миротворческий контингент», — говорится в сообщении. Информации о погибших и пострадавших нет.

Год назад после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе было подписано трехстороннее заявление с участием президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий в регионе. Несколько районов непризнанной республики отошли под контроль Азербайджана. В Карабах вошли российские миротворцы.