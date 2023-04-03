03 апреля 2023, 15:44
Неизвестные заперли монахов в корпусе Киево-Печерской лавры
Одному из запертых в Киево-Печерской лавре священников стало плохо, ему вызвали врача
Неизвестные заперли нескольких находящихся в Киево-Печерской лавре монахов, сообщил Союз православных журналистов. Одному из священников стало плохо, ему вызвали врачей.
В пресс-службе союза уточнили, что монахи находились в 34 корпусе. Заперли их люди, якобы работающие на территории заповедника. Зачем они это сделали — пока неизвестно.
Реклама
«Священнику, который не может передвигаться, внутри корпуса стало плохо, в лавру вызвали скорую. Подробности о ситуации вскоре будут», — добавили в СПЖ.
На место происшествия выехали сотрудники полиции. Туда же прибыл адвокат Киево-Печерской лавры — протоиерей Никита Чекман. Стражи правопорядка установили, что на вход в обитель повесили новый замок. Позже дверь удалось открыть, и медики прошли на территорию корпуса.
Ранее власти страны предложили священнослужителям Украинской православной церкви перейти в раскольническую ПЦУ. В этом случае монахи смогут остаться в стенах Киево-Печерской лавры, заявил глава Минкульта Александр Ткаченко. Представители ООН назвали действия украинского руководства дискриминационными.
Православие
Журналистика
Врачи
Украина
Реклама
Реклама