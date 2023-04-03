Мир 03 апреля 2023, 15:44 Неизвестные заперли монахов в корпусе Киево-Печерской лавры Одному из запертых в Киево-Печерской лавре священников стало плохо, ему вызвали врача РИА «Новости»

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Неизвестные заперли нескольких находящихся в Киево-Печерской лавре монахов, сообщил Союз православных журналистов. Одному из священников стало плохо, ему вызвали врачей.

В пресс-службе союза уточнили, что монахи находились в 34 корпусе. Заперли их люди, якобы работающие на территории заповедника. Зачем они это сделали — пока неизвестно.

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«Священнику, который не может передвигаться, внутри корпуса стало плохо, в лавру вызвали скорую. Подробности о ситуации вскоре будут», — добавили в СПЖ.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Туда же прибыл адвокат Киево-Печерской лавры — протоиерей Никита Чекман. Стражи правопорядка установили, что на вход в обитель повесили новый замок. Позже дверь удалось открыть, и медики прошли на территорию корпуса.

Ранее власти страны предложили священнослужителям Украинской православной церкви перейти в раскольническую ПЦУ. В этом случае монахи смогут остаться в стенах Киево-Печерской лавры, заявил глава Минкульта Александр Ткаченко. Представители ООН назвали действия украинского руководства дискриминационными.