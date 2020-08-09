Неизвестные заложили бомбу у офиса «Оппозиционной платформы» в Киеве

«В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте», — говорится в сообщении сайта.

В «Оппозиционной платформе» заявили, что расценивают это происшествие как попытку теракта. Имеющие военный опыт и подготовку националисты-радикалы не раз угрожали руководству партии физической расправой.

Минирование офиса назвали ответом на принципиальную позицию партии по делу о захвате телеканала «112 Украина». Представители политической силы потребовали расследовать подготовку теракта, пишет Nation News.

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить свой пост, так как он не справляется с обеспечением правопорядка в стране. В партии напомнили о нападении на депутата фракции Олега Волошина и его помощницу перед Верховной радой.