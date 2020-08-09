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    09 августа 2020, 12:53

    Неизвестные заложили бомбу у офиса «Оппозиционной платформы» в Киеве

    Андрей Иванов

    Киевские полицейские обезвредили взрывное устройство, которое неизвестные заложили у офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь» в столице Украины. Об этом сообщил сайт партии.
    Неизвестные заложили бомбу у офиса «Оппозиционной платформы» в Киеве

    «В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте», — говорится в сообщении сайта.

    В «Оппозиционной платформе» заявили, что расценивают это происшествие как попытку теракта. Имеющие военный опыт и подготовку националисты-радикалы не раз угрожали руководству партии физической расправой.

    Минирование офиса назвали ответом на принципиальную позицию партии по делу о захвате телеканала «112 Украина». Представители политической силы потребовали расследовать подготовку теракта, пишет Nation News.

    Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Владимира Зеленского оставить свой пост, так как он не справляется с обеспечением правопорядка в стране. В партии напомнили о нападении на депутата фракции Олега Волошина и его помощницу перед Верховной радой.

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