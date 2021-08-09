Милиция оцепила ЦУМ в Бишкеке, пишут СМИ. По предварительным данным, причиной стал захват заложников в стенах универмага. По неподтвержденной информации СМИ, захватчики заминировали здание.

Однако, по информации РИА «Новости», которое ссылается на очевидцев, на самом деле милиция не оцепляла ЦУМ. Посетителей эвакуируют после звонка неизвестных о «минировании». Звонящие заявили, что в одном из туалетов торгового центра якобы заложена бомба.

ЦУМ расположен в центре Бишкека. Рядом с ним находятся одни из главных достопримечательностей города — театр оперы и балета, центральная больница. Кроме того, рядом располагается консульство Италии.