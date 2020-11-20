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    20 ноября 2020, 16:36

    Неизвестные взяли в заложники около 10 человек в микрофинансовой организации в Тбилиси

    Екатерина Керсипова

    Неизвестные ворвались с оружием в здание микрофинансовой организации в Тбилиси. Грузинская полиция уже оцепила весь район, в котором расположено здание. По предварительной информации, злоумышленники удерживают в заложниках 10 человек.

    Сейчас ведется спецоперация, сообщает местный телеканал «Рустави 2».

    По словам очевидцев, нападавших было пятеро, в руках они держали предметы, похожие на боевые гранаты. В МВД Грузии подтвердили, что в здание ворвались, но пока говорит об одном напавшем. Также в ведомстве уточнили, что заложников девять. На момент захвата в помещении было 11 человек, сообщили в МВД, но двоих заложников преступник отпустил.