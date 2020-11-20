Неизвестные взяли в заложники около 10 человек в микрофинансовой организации в Тбилиси

Неизвестные ворвались с оружием в здание микрофинансовой организации в Тбилиси. Грузинская полиция уже оцепила весь район, в котором расположено здание. По предварительной информации, злоумышленники удерживают в заложниках 10 человек.

Сейчас ведется спецоперация, сообщает местный телеканал «Рустави 2».

По словам очевидцев, нападавших было пятеро, в руках они держали предметы, похожие на боевые гранаты. В МВД Грузии подтвердили, что в здание ворвались, но пока говорит об одном напавшем. Также в ведомстве уточнили, что заложников девять. На момент захвата в помещении было 11 человек, сообщили в МВД, но двоих заложников преступник отпустил.