Неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк в Чили

Во время акций протеста в чилийской столице Сантьяго было ограблено отделение одного из банков. Чтобы проникнуть в здание, злоумышленники использовали кислородные резаки.

В Чили полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов Подробнее

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местные издания, преступники похитили около 150 миллионов песо, 16 тысяч долларов, 3,8 тысяч евро и забрали две единицы огнестрельного оружия.

Также в чилийской столице полицейские зафиксировали пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

Антиправительственные выступления начались в чилийской столице 14 октября, когда правительство решило увеличить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации начались и в других городах страны. Погибли более 20 человек, были травмированы свыше 2,3 тысяч чилийцев.

Под давлением обстоятельства президент Чили Себастьян Пиньера пообещал направить в парламент пакет мер социальной поддержки. В частности, по увеличению размера пенсий, снижению тарифов на электричество и стоимости лекарств, а также установлению минимального гарантированного дохода.

Национальный конгресс уже согласовал шаги по утверждению новой конституции, на принятии которой настаивают протестующие.