19 февраля 2024, 22:22
Неизвестные устроили взрыв на железной дороге на Украине
Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области на Украине
В Винницкой области Украины произошел взрыв на железной дороге. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.
Взрыв устроили неизвестные в районе поселка Серебрия. Правохранители назвали это происшествие диверсией.
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«В Винницкой области подорвали железнодорожную дорогу. Диверсия случилась 16 февраля около 6:30 в поселке Серебрия Могилев-Подольского района», — уточнили в ведомстве.
В правоохранительных органах добавили, что взрыв повредил железнодорожные пути. СБУ открыла уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины прогремел взрыв. Подробностей его последствий не привели. Также глава областной администрации Олег Синегубов информировал о серии взрывов в Харькове. Он призвал жителей не покидать бомбоубежищ и других укрытий.
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