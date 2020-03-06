Неизвестные устроили стрельбу в Кабуле на мероприятии с участием премьера

В Кабуле неизвестные открыли огонь на памятном мероприятии в честь лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. Среди приглашенных был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

Стрельба началась в районе Даште-Барчи на западе Кабула, сообщил телеканал Tolo News. На пришедших на памятную церемонию напали во время речи главы Высшего совета мира Афганистана Мухаммеда Карима Халили.

Сам афганский премьер не пострадал, уточнил РИА «Новости» его представитель Муджибурахман Рахими. Сейчас Абдулла в безопасности и уже покинул территорию, где произошло нападение.

На встрече присутствовали и другие политики.

Представитель Минздрава страны рассказал, что в результате атаки пострадали 15 человек.