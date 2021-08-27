Американского актера Тома Круза на BMW X7 стоимостью 100 тысяч фунтов (10,17 миллионов рублей) привез в Бирмингем на съемки телохранитель. Наутро он не обнаружил припаркованный автомобиль. Машина оставалась за пределами «Гранд-отеля», и стояла всего в двух минутах ходьбы от штаб-квартиры полиции Уэст-Мидлендса.

Как передает издание The Sun со ссылкой на источник, в машине оставались личные вещи Тома Круза. Их он оценил в несколько тысяч фунтов. Полицейские с помощью систем слежения вскоре нашли угнанный автомобиль в Сметвике. Воры могли перехватить сигнал запирающего брелока машины и вскрыть ее через несколько минут после ухода хозяина. Неизвестные попали на камеру видеонаблюдения. Их поиски продолжаются.

В начале июня съемочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» была вынуждена уйти на самоизоляцию после того, как несколько ее членов заразились коронавирусом. Рабочий процесс был приостановлен.