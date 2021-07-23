Неизвестные убили больше 100 мирных жителей в Афганистане

Больше ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар погибли после его захвата боевиками радикального движения «Талибан»*. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД.

«Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Правительство предположило, что в гибели мирных жителей виноваты талибы, которые взяли Спин-Болдак под контроль. Радикалы опровергают причастность к убийствам.

Район Спин-Болдак имеет стратегическое положение с точки зрения торговли. Он уже переходил под контроль талибов, но потом его освобождали правительственные войска.

После вывода войск ШАТО в Афганистане обострилось противостояние между талибами и правительственными войсками. Часть военных сбежали в Таджикистан. На фоне этих событий Россия направила подкрепления в район границы Таджикистана и Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.