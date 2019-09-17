Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы НБУ

Дом экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом сожгли неизвестные. Это уже третья неприятность, которая случилась с женщиной за последний месяц.

Экс-главу Нацбанка Украины сбил автомобиль в Лондоне Подробнее

Пожар начался после того, как кто-то бросил на территорию участка бутылку с зажигательной смесью. Об этом экс-чиновница рассказала изданию thеБабель. На место прибыли пожарные, но в итоге дом полностью сгорел. В результате произошедшего никто не пострадал.

«Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» — заявила она.

Дело в том, что последнее время экс-главу НБУ преследуют неприятности. Так, в центре Киева 5 сентября неизвестные сожгли автомобиль ее сына. А в конце августа в Лондоне Гонтуреву сбила машина. Британская полиция посчитала произошедшее несчастным случаем.

Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила Валерию Гонтареву и бывшего замглавы администрации экс-президента Петра Порошенко Бориса Филатова в пособничестве в краже крупной суммы денег. Сотрудники финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU) во время сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» порядка 150 миллионов гривен (шесть миллионов долларов).