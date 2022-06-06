Неизвестные совершили теракт против миротворцев в Приднестровье

Неизвестные совершили теракт в районе дисклокации миротворческого контингента в Приднестровье, сбросив две гранаты с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил республиканский Следственный комитет.

Происшествие произошло 5 июня в районе населенного пункта Владимировка, жертв и пострадавших нет.

«На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровье неустановленным летательным аппаратом были сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5», — говорится в сообщении ведомства.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли фрагменты взрывных устройств и провели следственно-оперативные мероприятия.

СК Приднестровья возбудил уголовное дело по статье 277 УК ПМР «Диверсия».

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к российским властям с призывом вывести войска с территории Приднестровья.