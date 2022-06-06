Неизвестные совершили теракт против миротворцев в Приднестровье
СК Приднестровья сообщил о диверсии против контингента миротворцев
Неизвестные совершили теракт в районе дисклокации миротворческого контингента в Приднестровье, сбросив две гранаты с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил республиканский Следственный комитет.
Происшествие произошло 5 июня в районе населенного пункта Владимировка, жертв и пострадавших нет.
«На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровье неустановленным летательным аппаратом были сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5», — говорится в сообщении ведомства.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли фрагменты взрывных устройств и провели следственно-оперативные мероприятия.
СК Приднестровья возбудил уголовное дело по статье 277 УК ПМР «Диверсия».
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к российским властям с призывом вывести войска с территории Приднестровья.