Неизвестные совершили покушение на ректора Херсонского университета | 360°

Мир 12 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Неизвестные совершили покушение на ректора Херсонского университета Херсонские власти: на ректора университета Томилину совершили покушение РИА «Новости»

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На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Женщину пытались убить в подъезде дома при помощи самодельного взрывного устройства.

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«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство», — сказано в сообщении.

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Томилина получила легкие ранения, уточнил собеседник агентства.

Как подчеркнули власти, при взрыве погиб мужчина, ранения также получили пожилая женщина. Как уточнил источник RT, погибший был соседом Томилиной.

В августе диверсанты совершили покушение на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, он жив. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия.

Месяцем ранее в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. В тот раз боевики заложили взрывчатку в месте, где должен был проехать автомобиль Сальдо.

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