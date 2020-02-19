Неизвестные совершили покушение на главу минобороны Йемена
Машина министра обороны Йемена подорвалась на мине. Ее заложили по пути следования автомобиля. Покушение произошло сегодня, 19 февраля. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на советника министра информации Йемена Мухтара ар-Рахби.
«Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения», — сообщил советник министра информации страны. Об этом сообщил сайт «Известия».