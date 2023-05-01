Мир 01 мая 2023, 16:51 Неизвестные совершили покушение на главного прокурора Болгарии МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора страны Ивана Гешева Pixabay

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На главного прокурора Болгарии Ивана Гешева 1 мая совершили покушение, заявили в МВД республики. По данным представителей министерства, рядом с машиной правоохранителя прогремел взрыв, сообщил ТАСС.

Глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сафаров рассказал, что рядом с машиной главного прокурора республики Ивана Гешева во время поездки сработало взрывное устройство. В результате ЧП никто не пострадал.

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«Взрывное устройство было поставлено таким образом, чтобы убивать, оно содержало около трех килограммов тротила и поражающие элементы», — заявил Сафаров.

По его словам, после взрыва на месте образовалась воронка диаметром около трех метров и глубиной 40 сантиметров. Главный комиссар МВД Петар Тодоров отметил, что в ведомстве создали оперативный штаб, участники которого займутся расследованием случившегося.

В декабре неизвестные совершили покушение на главу миссии «Русского дома» Дмитрия Сытого в ЦАР. В руках у дипломата взорвалась посылка. После этого пострадавшего самолетом доставили в Россию.