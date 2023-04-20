Мир 20 апреля 2023, 08:38 Неизвестные сообщили о минировании Киево-Печерской лавры Союз православных журналистов: появились сообщения о минировании Киево-Печерской лавры

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Прихожан, пришедших на богослужение в Киево-Печерскую лавру, не пустили из-за поступивших сообщений о минировании. Подробностями поделился Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Информация поступила утром 20 апреля. Журналисты написали, что «в Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина».

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Позже к месту происшествия прибыли взрывотехники с собаками. На опубликованных кадрах видно, что территорию монастыря оцепили.

«У Лавры собираются прихожане, пришедшие на богослужение. Внутрь их не пускают», — передавали в Telegram-канале.

Попытку штурмовать монастырь предпринимали 19 апреля. Группа украинских полицейских с оружием воровалась на территорию Киево-Печерской лавры и попыталась закрыть вход в ее помещения. В этот же день комиссия Минкультуры и информационной политики Украины вошла в Нижнюю лавру монастыря, срезала болгарками замки, опечатала галерею и часть 39-го корпуса.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры накалилась в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Заключенный под домашний арест наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел призвал братию не покидать пределы монастыря.

Действия властей Украины против Киево-Печерской лавры назвали моральным террором. Лавра подала ходатайство о возвращении культовых зданий общине. Как пояснил адвокат, храмы лавры хоть и считаются госсобственностью, но это несправедливо, потому что только благодаря усилиям прихожанам их удалось восстановить.